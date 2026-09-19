Gazeteci Fuat Kantarcı, 59 yaşında Erzurum'da Narmanlı Camii'nde uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Fuat Kantarcı, 59 yaşında Erzurum'da Narmanlı Camii'nde uğurlandı

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Gazeteci Fuat Kantarcı, 59 yaşında Erzurum\'da Narmanlı Camii\'nde uğurlandı
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Alanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Fuat Kantarcı için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi. Narmanlı Camii'ndeki öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla uğurlanan Kantarcı, Erzurum Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Alanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Fuat Kantarcı, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Kantarcı'yı son yolculuğunda ailesi, meslektaşları ve sevenleri uğurladı.

Alanya'da uzun yıllardır gazetecilik yapan, Fuat Kantarcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Kantarcı'nın cenazesi, memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Aynı zamanda Erzurum basının sevilen isimlerinden Gazeteci Suat Kantarcı'nın ağabeyi olan Fuat kantarcı bir süre önce bypass ameliyatı olmak üzere hastaneye yatırılmıştı. Tedavisi devam eden Kantarcı'nın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

Narmanlı Camii'nden uğurlandı

Antalya'dan Erzurum'a getirilen Kantarcı'nın cenazesi, bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erzurum Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağabeyini kaybetmenin derin acısını yaşayan gazeteci Suat Kantarcı'yı, bu zor gününde meslektaşları ve çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, gazeteciler, Kantarcı ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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