Gazeteci İrem Delice\'ye Tutuklama Tepkisi

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci İrem Delice'nin tutuklanmasına tepki göstererek, sürecin basın özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu vurguladı. Cemiyet'in açıklamasında, "?Gazeteci İrem Delice hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin yeniden değerlendirilmesini, Delice'nin acilen tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun haber alma hakkının da güvencesidir" denildi.

?Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC), Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından yapılan vefat paylaşımı gerekçesiyle başlatılan soruşturma ve gazeteci İrem Delice'nin tutuklanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. "Basın özgürlüğü tutuklama tedbirleriyle sınırlandırılamaz" başlığıyla yayımlanan açıklamada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

?"BAŞLIK TARTIŞILABİLİR ANCAK TUTUKLAMA ÖLÇÜSÜZDÜR"

?Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütüldüğünü hatırlatan Cemiyet, söz konusu paylaşımın Gülşen Erdoğan isimli bir vatandaşın vefat haberine dayandığını belirtti. Açıklamada, haberde kullanılan başlığın etik açıdan eleştirilebileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

?"Kullanılan başlığın gazetecilik tekniği, haber dili ve etik açıdan tartışılabileceğini, hatta dijital yayıncılıkta tık tuzağı olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşımın eleştiriye açık olduğunu kabul ediyoruz. Ancak tartışmalı veya yanlış olduğu ileri sürülen bir başlığın, doğrudan gazetecilerin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına gerekçe yapılması, demokratik toplum düzeni ve basın özgürlüğü açısından ciddi bir ölçülülük tartışmasını beraberinde getirmektedir."

?OTO-SANSÜR VE BASKI UYARISI

?Tutuklamanın bir ceza yöntemi değil, istisnai bir tedbir olması gerektiği kaydedilen açıklamada, somut gerekçeler ortaya konulmadan verilen kararların meslek mensupları üzerinde baskı ve oto-sansür iklimi oluşturacağı vurgulandı. Hukukun gazeteciler üzerinde bir sindirme aracına dönüştürülmemesi gerektiği ifade edilerek, hukuki denetim ile özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler arasındaki hassas dengenin korunması çağrısında bulunuldu.

?"ACİLEN TAHLİYE EDİLMELİ"

Açıklamada, ?"Gazeteci İrem Delice hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin yeniden değerlendirilmesini, Delice'nin acilen tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun haber alma hakkının da güvencesidir" ifadesine yer verildi.