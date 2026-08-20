Bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün rahmetli olan gazeteci Öztürk Akkök dualarla uğurlandı.

Erzurum basınının önemli ve duayen isimlerinden Öztürk Akkök, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Akkök, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Gazeteci Öztürk Akkök için bu gün Narmanlı Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Akkök'ün ailesi, meslektaşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Akkök'ün naaşı daha sonra defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na kaldırıldı.