Gazeteciler Cemiyeti'nden İHA muhabiri Ahmet Demir'e destek ziyareti - Son Dakika

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, canlı yayın sırasında Muharrem Sarıkaya'nın çirkin saldırısına maruz kalan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'i ziyaret ederek destek mesajını yineledi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan muhabir Ahmet Demir, çalışma arkadaşları ve Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Ahmet Demir'in yanında olduklarını mesajını yineleyen GGC Başkanı İbrahim Ay, "Olayı duyduğumuzda inanmak istemedik. Bunca yıldır meslekte çalışan tecrübeli bir ismin kendisinden kaynaklanan bir sorun nedeniyle yardımcı olmayan çalışan meslektaşımıza yönelik bu çirkin saldırısına kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Cemiyet olarak Ahmet Demir'i sonuna kadar destekleyeceklerini söyleyen İbrahim Ay, "Meslektaşlarımız görev yaparken zaman zaman saldırıya uğruyorlar. Bu tür durumlarda meslek örgütleri ve gazeteciler tepkilerini mutlaka dile getiriyor. Burada üzüntümüzü öfke seviyesine getiren saldırıya yapanın da bir gazeteci olmasıdır. Muharrem Sarıkaya'nın TV rejisine bağlanmak için bölgede iyi çekmeyen kendi telefonunu kullanmakta ısrar etmesinden kaynaklanan bir ufak sorunu, yayının başında çözüm önerisi sunan ve teknik aksaklık olabileceğini ısrarla belirten meslektaşımıza mal etmesi ve bu çirkin davranışı sergilemesi kabul edilemez. Meslektaşımızın yanındayız, kendisi ve çalıştığı kurum dava açıyor ama biz de GGC olarak adli süreç boyunca yanında olacağız. Ahmet kardeşimize atılan bu tokat tüm Gaziantep basınına atılmıştır. Buradan hareketle biz de hukuki sürece destek vereceğiz. Olayın peşini bırakmadan takipçisi olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP