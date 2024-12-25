Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret

Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile projeler üzerine görüşmek üzere bir araya geldi. Başkan Durbay, gazetecilerin mesleklerini ilkeli bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, cemiyeti destekleyeceğini ifade etti.

25.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek birlikte yapılabilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı seçilen Önder Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, yönetimiyle birlikte Manisa il genelinde gazetecilik mesleği adına yapacakları projeleri anlatarak, Başkan Gülşah Durbay'a birlikte proje çalışması yapma önerisinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, basın mesleğinin toplumsal olarak önemine dikkat çekerek, Manisa'daki gazetecilere mesleklerini ilkeli bir şekilde yapmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Durbay, her konuda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında ve destekçisi olacağını belirterek, Cemiyet Başkanı Önder Aydın ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Belediye, Politika, manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.