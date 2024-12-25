Gazeteciler Cemiyeti Yönetiminden Şehzadeler Belediyesine Ziyaret

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Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimi, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret ederek birlikte yapılabilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı seçilen Önder Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, yönetimiyle birlikte Manisa il genelinde gazetecilik mesleği adına yapacakları projeleri anlatarak, Başkan Gülşah Durbay'a birlikte proje çalışması yapma önerisinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, basın mesleğinin toplumsal olarak önemine dikkat çekerek, Manisa'daki gazetecilere mesleklerini ilkeli bir şekilde yapmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Durbay, her konuda Manisa Gazeteciler Cemiyeti'nin yanında ve destekçisi olacağını belirterek, Cemiyet Başkanı Önder Aydın ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA