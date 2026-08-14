Gazi Atıcı Furkan Düzenli'nin Hedefi 7 Bin Meter - Son Dakika
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Gazi Atıcı Furkan Düzenli'nin Hedefi 7 Bin Meter

Gazi Atıcı Furkan Düzenli\'nin Hedefi 7 Bin Meter
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Eski özel harekat polisi Furkan Düzenli, uzak mesafe atıcılığında sosyal medyada dikkat çekiyor.

Erzurum'da yaşayan eski özel harekat polisi gazi Furkan Düzenli, uzak mesafe atıcılık sporunda gerçekleştirdiği hassas atışlarla sosyal medyada gündem oldu.

Düzenli'nin eğitim verdiği bir arkadaşının 110 metreden iki şişe arasına sıkıştırılan kağıt parçasını vurduğu atış ile su şişesinin kapağını açtığı görüntüler büyük ilgi gördü. Daha önce Bulgaristan'da 4 bin metreden atış gerçekleştiren Düzenli, şimdi ise hedefini 7 bin metreye çıkarmayı hedefliyor.

"Son zamanlarda videolarımız bayağı bir ses getirdi"

Eski Özel Harekat polisi gazi Furkan Düzenli, sosyal medyada büyük ilgi gören atışlarının hikayesini, "Erzurum'da yaşıyorum. Şu anda uzak mesafe atıcılık sporlarıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgileniyorum. Son zamanlarda videolarımız bayağı bir ses getirdi sosyal medyada. Aslında biz 7-8 yıldır daha ekstrem atışlar yapıyorduk ama sosyal medya işte. Bir anda atışlar patladı. Çok insan bundan söz etmeye başladı, paylaşmaya başladı. Aslında orada çok izlenen atışlardan bir tanesini ben değil, benim yurt dışında eğitim verdiğim bir arkadaşım yaptı. Benden eğitim alan bir arkadaşım yaptı. 110 metreden iki tane şişenin arasındaki kağıdı vurdu ve suların, alttaki o şişeye dolması izleyici tarafından çok ekstrem olarak algılandı. Değişik değişik yorumlar geldi. Çok takdir edilen bir atış oldu, biz de keyif aldık. Biz aslında hem yarışmalara katılıyoruz yurt dışında ülkemizde öyle bir yarışma yok ama asıl yurt dışında yapıyoruz ilgi çekici atışları. Türkiye'de de yine yapmış olduğum çok ilgi çekici atışlar var. Bunların içerisinde işte 2000 metreden kola şişesi vurma atışı, 500 metre mesafeden arabanın içerisinden çekirdeği geçirip diğer taraftaki şişeyi vurma atışı, bin metreden yumurta vurma atışlarım gibi çok ekstrem atışlar yapıyorum. Bugüne kadar rekor anlamında yapmış olduğumuz en uzak mesafe Bulgaristan'da. 408 CheyTac tüfeğimizle 4000 metreye atış yapmıştık" sözleriyle anlattı.

Eski özel harekat polisi gazinin yeni hedefi 7 bin metre

Düzenli, yeni hedefinin ise 7 bin metre olduğunu belirterek, bu mesafeye ulaşmak için yurt içinde veya yurt dışında atış gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Ama şu anda Amerika'da yeni bir tüfek hazırlandı. Ben ve atıştaki badim için, Erkan Demirci ile birlikte atış yapıyoruz biz. O benim gözcüm, ben onun gözcüsüyüm. Yarışmalara da birlikte katılıyoruz. O tüfekle birlikte inşallah bu 4 bin metre mesafeyi 7 bin metreye eğer imkanlar elverirse, Türkiye'ye getirebilirsek silahı, Türkiye'de bu mesafeyi bulabilirsek Türkiye'de olmasını isteriz, yoksa da yurt dışında 7 bin metreye atış denemesi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda yurt dışında atışlara katılıyoruz. Bu sene Allah izin verirse İtalya'da bir yarışma düzenlenecek. Bu çok büyük bir yarışma. O yarışmada da yine yarışmacı olarak katılıp hünerlerimizi göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Atıcı Furkan Düzenli'nin Hedefi 7 Bin Meter - Son Dakika

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