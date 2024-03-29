Gazi Konut'un 500 konutu hak sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Gazi Konut'un 500 konutu hak sahiplerine teslim ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımı tamamlanan 500 konutun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

29.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:49
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Gazi Konut'un yapımını tamamladığı 500 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımında sona gelinen 500 konutun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Konut ihtiyacının karşılanması, vatandaşların uygun fiyatlara ev sahibi olması ile arz-talep dengesini sağlayarak Gazi şehirde kira ve konut ücretlerinin kontrol altına alınması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulan Gazi Konut, Güneyşehir'de 1'inci etap kapsamında yapımını tamamladığı 500 konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

Yapımı tamamlanan Gazi Konut Güneyşehir konutları 1'inci etabında 110 metrekare büyüklüğünde 3+1 236 konut yer alırken 93 metrekare büyüklüğünde 2+1 264 konut bulunuyor. Planlanan süresinden önce tamamlanan Güneyşehir konutlarının 2'nci etabı kapsamında ise 100 konut için talepler toplandı.

"Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var"

Anahtar teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hiç kimseyi ayrıma maruz bırakmadan çalıştıklarını, eğitim, sağlık, emniyet ve adalette önce insan dedik aktararak, "Belediye bünyesinde sorun çözme kapasiteni güçlendirmek gerekiyor. Bazen bu da yavaş kalıyor ve bunu da çözmek için Gazi Konut'u kurduk. İşi ehline verip adaletli davranmayı öncelik edindik. Bu memleketin en büyük iki sorunu var konut ve trafik. Büyüyoruz ve irileşmeden sağlıklı büyümek lazım. Bunun yolu şehir planlaması. Ne kadar kişi yaşayacaksa bir alanda ona göre okul, yeşil alan, camii, sosyal donatı, GASMEK planlanıp yapılıyor. Yaşam kalitesini yükseltip vatandaş memnuniyeti arttıracak çalışma yapmak gerekiyor. İşte konut meselesine böyle baktık biz. 6 Şubat Depremleri sonrası bizim konut açığımız daha da arttı. Bunu hızlı bir şekilde toparlamak gerekiyordu. 10 bin konut için 60 bin konut talebi var. Bu arz talebi dengelememiz lazım. Geldiğimiz noktada anahtarları alacaksınız içeri gireceksiniz sizlerle beraber bende çok heyecanlıyım. Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var. Ananın, babanın, gencin, yaşlının mutlu olduğu, geleceğe endişeyle bakmadığı bir Gaziantep kuracağız" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey törende konutlar ve yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi. Tören sonrası örnek daireler gezildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazi Konut'un 500 konutu hak sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika

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