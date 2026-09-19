Gazi meclis üyesi, Gaziler Günü’nde başkanlık makamına oturdu - Son Dakika
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Gazi meclis üyesi, Gaziler Günü’nde başkanlık makamına oturdu

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Gazi meclis üyesi, Gaziler Günü’nde başkanlık makamına oturdu
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla başkanlık görevini gazi Belediye Meclis Üyesi Fehmi Özdemir’e devretti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla başkanlık görevini gazi Belediye Meclis Üyesi Fehmi Özdemir'e devretti.

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Belediye Meclis Üyesi Fehmi Özdemir'i Belediye Başkan vekili olarak görevlendirdi. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen Özdemir'in, görev yaptığı dönemde 2000 yılında Erzurum'da yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. İlçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Özdemir, daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılarak gazilerle bir araya geldi.

Gaziler gününde böyle önemli bir görevi almanın gururunu yaşıyorum diyen Fehmi Özdemir, "Güneydoğu gazisiyim. 2000 yılında Erzurum Özel Harekat'ta görev yaparken terörle mücadele sırasında yaralanarak gazi oldum. Emekli olduktan sonra memleketime döndüm. Memleketimize, ilçemize nasıl faydalı olabiliriz diye düşünürken 2024 yılı yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olarak seçildim. Şu anda Düziçi Belediyesi'nde aktif olarak görev yapıyor, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İba'nın başkanlığında ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Başkanımız Mustafa İba'nın başkan vekilliği görevini bana tevdi etmesi beni gerçekten gururlandırdı ve duygulandırdı. Bu anlamlı davranışından dolayı kendisine, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüMustafa İbaOsmaniyeDüziçiYerelSon Dakika

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