 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazi Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazi Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı esnada PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan Recep Ceylan, şehit babasına hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı.

Gazi Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı
28.12.2023 - 10:52,
Abone Ol

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı esnada PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan Recep Ceylan, şehit babasına hakaret ettiği gerekçesiyle gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı.

2005 yılında Diyarbakır'da vatani görevini yaptığı sırada PKK terör örgütünün saldırısında yaralanarak gazi olan Recep Ceylan, İznik Adliyesinde Can Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik, şehitlerin hatırasına hakaret' suçlarından dava açtı. Adliye önünde açıklama yapan Ceylan, "Kendini gazeteci olarak tanıtan şahıs, şehit babasına hakaret etmiştir. Ben bir gazi olarak duyarsız kalmak istemiyorum. Bu şahıs hakkında şikayetçi oluyorum. Bütün vatandaşlarımızın da Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca olmasını istiyorum" dedi.

Ne demişti?

Bir şehit babasının " Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya destek verenlere de hakkımı helal etmiyorum" sözleri üzerine açıklama yapan Can Ataklı, "Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var. Kimsin lan!" demişti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Can Ataklı, Terör, Hukuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Gazi Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı hakkında dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement