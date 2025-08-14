Gazi Tümgeneral Ala\'dan Sert Tepki

15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, kendisine yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine sert tepki göstererek, "Topunuz gelin. Allah bana yeter" dedi.

Gazi Tümgeneral Davut Ala, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her yerden saldırıyorlar. FETÖ'cüsü, PKK'lısı, dinsizi, imansızı, gayri millisi, gayri yerlisi, vatansızı, kansızı, hırsızı, uğursuzu, namussuzu, topunuz gelin. Allah bana yeter" ifadelerini kullandı.

"Gerçek bir kahraman"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) da yaptığı açıklamada, Ala'ya destek vererek, "Son günlerde FETÖ terör örgütüne yakın, vesayetçi sistemin artıkları tarafından Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa'ya yönelik sistematik itibarsızlaştırma saldırıları yapılmaktadır. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını hainlere teslim etmeyen Davut Ala Paşa gerçek bir kahramandır" ifadelerine yer verdi.

TÜGŞAV açıklamasında, "Ona saldıran, onu itibarsızlaştırmaya çalışan herkes vatan sevgisinden yoksun birer alçak haindir. Gazi Davut Ala Paşa inançlı milletimizin kahraman evladıdır ve asla yalnız değildir" denildi.

Paylaşımlara çok sayıda vatandaş da yorum yaparak destek verdi. - SAMSUN