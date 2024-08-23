Gaziantep Araban ilçesinde İmam-ı Gazali Camisi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Gaziantep Araban ilçesinde İmam-ı Gazali Camisi'nin temeli atıldı

Gaziantep Araban ilçesinde İmam-ı Gazali Camisi\'nin temeli atıldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesindeki camilerden İmam-ı Gazali Camisinin yapımı, düzenlenen törenle temeli atıldı. Hayırsever iş adamı H. Kenan Öztürkmen'in katkıları ile temeli atılan cami, Araban ilçe merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesinde yer alıyor.

23.08.2024 12:12  Güncelleme: 12:13
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesindeki camilerden İmam-ı Gazali Camisinin yapımı, düzenlenen törenle temeli atıldı.

Hayırsever iş adamı H. Kenan Öztürkmen'in katkıları ile temeli atılan Araban ilçe merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesindeki İmam-ı Gazali Camisinin temeli düzenlenen törende okunan dualarla atıldı.

İmam-ı Gazali Camisinin temel atma törenine hayırsever iş adamı H. Kenan Öztürmen, Araban İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, Belediye Başkan yardımcıları, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Temeli atılan İmam-ı Gazali Camisinin tüm maliyetini üslenen hayırsever iş adamı H. Kenan Öztürkmen ve katılımcılar caminin Araban'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Mahalle sakinleri de hayırsever iş adamı H. Kenan Öztürmen'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Araban ilçesinde İmam-ı Gazali Camisi'nin temeli atıldı - Son Dakika

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