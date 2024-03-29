Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Uluslararası Sıfır Atık Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin mesajında, "Çevre ve iklim dostu yaklaşımımızla bu ortak gezegeni geleceğe taşımanın, koruyarak kullanmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak havayı, suyu, toprağı, insanı korumanın öneminden bahsetti.
2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bugünün hem ülkemizin, çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle 'Sıfır Atık Hareketi' ile milletimizi gururlandırdığını ifade eden Başkan Şahin, "Zaten kendimize misyon edindiğimiz böyle önemli bir günün 105 ülkenin desteği ile kabul görmüş olması ülkemizin bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığının açık bir göstergesidir" dedi.
Şahin, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızlıca tüketilmesi başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu hassasiyetle belirtti. Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle yapılan depolama alanlarının hızla dolmasına sebep verdiğini aktaran Başkan Şahin, "Hızla gelişen sanayimizin ham madde ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geri kazanımla elde edilecek malzemeler ham madde ihtiyacı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bazı sanayi sektörleri özellikle tekstil kolu yurt dışından ambalaj atığı ithal etmektedir. Sıfır atık projeleri ülkemizin mevcut kaynakları sanayicilerimize de ciddi kaynak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Şahin, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline geldi. Biz de bu vizyonla hareket eden bir belediye olarak hizmetlerimizi üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile yönetmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu mahalle, bu şehir, bu ülke, bu dünya da ortak evimiz. Bunun bilinci ile hareket etmek bir görev olmak dışında insani bir sorumluluk. Yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde korurken, iklim değişikliğiyle mücadelemizi de kararlılıkla devam ettireceğiz. Buradan yola çıkarak imza attığımız birçok projemiz var. Her biri birçok ilimize de örnek olmuş bu projelerle yarınlarımıza daha güvenle bakmanın yanında, yakın zamanda yaşadığımız doğal afetler gibi birçok afetin de sonuçlarına karşı dirençli hale geleceğiz.
'Çevre bize miras değil emanettir' felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Uluslararası Sıfır Atık Günü Mesajı - Son Dakika
Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için '14 İlkede 61 Proje' hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Gediz ilçesindeki Çarşamba pazarının üstü kapatılarak otopark sorunu çözülecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.
Rusya'nın doğusundaki Pioneer altın madeninde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.
Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Karaaslan, seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Termelilere teşekkür etti ve birliktelik mesajı verdi. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Karaaslan, yeni yatırımlarla Terme'nin daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?