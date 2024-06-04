Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Çevre Günü'nde mesaj yayımladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Çevre Günü'nde mesaj yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevrenin korunması gerektiğini vurgulayan bir mesaj yayımladı. Şahin, çevre felaketlerinin geri dönüşü olmayan noktalara ulaşabileceğini belirtti ve Gaziantep'in yeşil ekonomi modelini hayata geçirdiğini söyledi.

04.06.2024 17:38
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumanın bizlerin en asli görevi olduğunu vurguladı. Çevre kirliliğinin, tüm toplumun günlük yaşamını etkileyen bir olay olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "Emanet olarak aldığımız dünyamıza nasıl baktığımızı, çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağımızı değerlendirdiğimiz, dünyamıza, ülkemize ve şehrimize yeni ve çevreci projelerimizi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlemler alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır" dedi.

"İnsani yaşat ki devlet yaşasın"

Şahin, "Ulaşımdan altyapıya, park ve kent ormanlarından, sosyal tesislere kadar uzanan hizmet ağımızın her aşamasında kentimizi "Yeşil Şehir Gaziantep" parolası ile iklim değişikliğine dirençli, "sürdürülebilir enerji" yönetimini kapsayan, hava kalitesinin yükseldiği, yeşil alanların arttırıldığı, "Sıfır Atık Projesi" ile geri dönüşümün yanı sıra ileri dönüşümün gerçekleştiği, yaptığımız tesis ve projelerle çevremizin korunduğu Türkiye Yüzyılı'nda Gaziantep modelimizi yeşil ekonomi ile buluşturuyoruz. 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız, doğanın korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Esasen biz çevreyi, yani tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil şehir Gaziantep"

Çevre bilinciyle hareket ederek doğayı azami şekilde korumaya gayret ettiğini söyleyen Şahin, "Yeşil alanlarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek nefes alanlarımızı çoğaltmaya devam ediyoruz. Atık oluşumunu önlemek, oluşan atık miktarını azaltmak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek için gelişen teknolojileri takip ediyoruz. Sahalarımızı bu modern teknolojilere göre işletiyoruz. Son teknolojiyle kurulan arıtma tesislerimizde atık suları arıtıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen göstererek doğal kaynaklarımızı idareli kullanmayı hedefliyoruz. Çevreyi korumak için attığımız adımlarla bölgemizin ve ülkemizin önemli örneklerinden biri olmanın yanı sıra anasınıfı ve ilkokullarda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanınız olarak özellikle siz kıymetli gençlerden önemli bir ricam olacak. "Yeşil Şehir Gaziantep" markamıza sahip çıkarak, daha yeşil daha sürdürülebilir bir Gazi şehir için yapmış olduğumuz çalışmaları korumanızı ve geliştirmenizi istiyorum. İklim değişikliği ve çevre konusunda bilinçlenmenin artmasında siz kıymetli gençlerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. "Çevre bize miras değil emanettir" felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Çevre Günü'nde mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya Çevre Günü'nde mesaj yayımladı - Son Dakika
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