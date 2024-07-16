Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kongre ve Kültür Merkezini Ziyaret Etti

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve yapımı tamamlanan Nizip Kongre ve Kültür Merkezini ziyaret etti.

Yapımı tamamlanan merkezde incelemelerde bulunan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı. Nizip ilçesinde yer alan birçok projeyi ziyaret edip bilgi alan Şahin'e ziyaretleri sırasında Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de eşlik etti.

Nizip Kültür Merkezi'nde özellikle çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bin kişilik çok amaçlı konferans salonu yer alıyor. Yine merkezde 650 metrekare ilçe halk kütüphanesi, 2 cep sineması, 375 metrekare sergi salonu, 3 atölye, 4 okuma odası ve fuaye alanı bulunacak. Nizip ilçesinin kültür sanat ve eğitim alanında merkez konumu olacak tesis en kısa sürede vatandaşların hizmetine açılacak. - GAZİANTEP