Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Restoranda Vatandaşlarla Buluştu

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi Sofraya" projesi kapsamında Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde hizmet veren restoranda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gaziantep'in kalbinde yer alan ve eski adliye binası olarak bilinen Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde esnaf ve vatandaşın öğle yemeği ihtiyacını karşılayan "Haydi Sofraya" noktasını ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, her geçen gün projeye olan ilginin arttığı restorandaki vatandaşlarla sohbet ederek memnuniyetleri hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, fiyatların çok uygun olduğunu ve yemeklerin lezzetli olduğunu belirtti.

Ziyarette Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de bulundu. Gül, Haydi Sofraya projesinin vatandaşa kaliteli ve ucuz yemeği bir arada sunduğunu belirterek, projeyi beğendiğini dile getirdi.

Öğle servisinin 12.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve lezzet standartlarını korumak amacıyla dört noktada aynı menülerin servis edildiği projede, yeni lezzet durakları da kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda, şu anda Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nin alt katı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kitap kafede hizmet veren dört noktaya, yakında Nizip, Küsget ve Gaziantep Üniversitesi de dahil edilecek. - GAZİANTEP