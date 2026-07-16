Fatma Şahin: Millet 15 Temmuz\'da iradesine sahip çıktı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen " Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" konulu sunuma katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu millet, bir daha yeni bir Menderes vakası yaşamamak için her 10 yılda bir yapılan darbelere karşı 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek dimdik durdu. Milletimiz, 15 Temmuz'da da iradesine sahip çıktı" dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atila Yıldırım ile kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için Fatiha okunmasını istedi. Türkiye'nin demokrasi tarihine ve geçmişte yaşanan darbelere değinen Şahin, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamını hatırlatarak, milletin darbelerin acısını derinden yaşadığını söyledi. Şahin, "Bu millet, bir daha yeni bir Menderes vakası yaşamamak için her 10 yılda bir yapılan darbelere karşı 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek dimdik durdu. Milletimiz, 15 Temmuz'da da iradesine sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kalaylı, "Fatma Şahin'in Kilis'e özel bir ilgisi var. İlimize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Gaziantep bizim rol model aldığımız bir şehir. Gaziantep'te büyük bir vizyon, güçlü bir birliktelik ve yüksek bir enerji var" diye konuştu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KİLİS