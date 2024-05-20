Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5. Etap Hobi Bahçelerini Tamamladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5. Etap Hobi Bahçelerini Tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5. Etap Hobi Bahçelerini Tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5'inci etap hobi bahçesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi. Şahin, vatandaşların taleplerini dinledi ve yeni hobi bahçelerinin planlandığını müjdeledi.

20.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5'inci etap hobi bahçesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi.

Teknik ekibiyle ziyarette bulunan Başkan Şahin vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İncelemelerde bulundu. İstek ve taleplerini dinledi. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirebildikleri hobi bahçeleri hakkında vatandaşlar memnuniyetini aktardı ve Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, Alleben göletinde ve Burç göletinde suyun olduğu yerlerde yeni hobi bahçelerini yapacağını müjdeledi.

6. etap Alleben Göleti civarında planlanan hobi bahçeleri, 30 bin metrekare alanda dere çevresinde, 200 hobi evi, çevre yollarında çeşmeleriyle otopark, idari bina, güvenlik ve wc binası şeklinde planlanıyor.

"Yeni hobi bahçelerimizin yerlerini belirledik "

Vatandaşların hobi bahçelerinin sayılarının çoğaltılma taleplerinin olduğunu belirten Şahin, "Yeni hobi bahçelerimizin yerlerini belirlerdik. Hem Alleben göletinin orada hem de burç göletinin orada suyun da olduğu yerlerde hobi bahçelerimizi planlıyoruz. İnşallah bu sayı çoğalacak. Emeklilerimizin bizden böyle bir talebi var. Emekli kartta da bunu beyan etmiştik. Yeni dönem arkadaşlarımız çalışıyorlar. En önemli şey bunu yaşatmakla birlikte güvenliğinden iş dizaynına, kurallarına herkesin mutlu ve mesut olduğu ailelerin komşuluk ilişkilerinin bir arada bereketi birlikte yaşıyoruz" dedi.

Hobi bahçelerinin ailece bir araya gelme kültürüne etkisinin büyük olduğunu aktaran Fatma Şahin, "Şehirde bir sahre kültürü var. Ailece bir araya gelme bir parkın içinde de olabiliyor ama böyle hobi bahçeleri ailelerin bizden en çok istediği taleplerinden bir tanesi. Dördüncü etabımızı tamamlamıştık. Şimdi yeni modelimizde biraz daha ahşap ağırlıklı, açık alanın çoğaldığı, kent bostan dedikleri çocukların gelip toprakla, tohumla domates, marul, nane ektiği fidelerini tanıdığı, dede torun bir araya geldiği, ailenin birlikte oturup çayın kahvenin içildiği bir ortam. Bizim açımızdan çok önemli. Çok yüksek bir talep var. Şimdi bu talebin yaklaşık 8 ay önce kurasını çekmiştik. Bugün ilk kez ziyaret etme fırsatım oldu. Çok yüksek memnuniyet var. Dedelerimiz, ninelerimiz memnun olunca torunlarıyla bir araya gelince büyük ailenin güzelliğini, bereketini, huzurunu ve mutluluğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toplam 17 bin metrekare alan üzerine kurulu 5. Etap ise, 119 hobi bahçe, 4 çeşme, 1 bayan mescit, 1 bay mescit, 7 bayan wc, 10 bay wc, 2 engelli wc, 1 toplantı salonu,1 güvenlik kulübesinden oluşuyor. Açık alanın arttığı ve ahşap ağırlıklı dizayn edilen bahçe, gazi şehirliler tarafından yoğun beğeni topladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5. Etap Hobi Bahçelerini Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5. Etap Hobi Bahçelerini Tamamladı - Son Dakika
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