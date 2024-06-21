Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım'ın maçını dev ekranlarda yayınlayacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile oynayacağı maçta Gazi şehirlilerin beraber izlemesi için Galle Park ve Masal Park'ta dev ekranlar kuracak.

Almanya'da düzenlenen şampiyonaya galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasında Portekiz'e karşı oynayacağı ikinci maçı için 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Gazi şehirliler Galle Park Amfitiyatro ve Masal Park'a kurulacak olan dev ekrandan maçı canlı izleyebilecek.

Bir üst tura çıkmak için dönüm noktası olan kritik maça galibiyet parolasıyla çıkacak A Milli Takım için Gazi şehir tek yürek olacak. Kurulacak ekranlarla vatandaşlar hep beraber açık havada maç keyfi yaşayacak. - GAZİANTEP