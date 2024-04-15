Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Artırdı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Artırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Artırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını artırdı. Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bahar mevsimiyle birlikte çoğalan haşere ve sivrisineklere yönelik düzenli ilaçlama yapıyor.

15.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:36
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), yıl içerisinde düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını artırdı.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 50 araç 15 mist blower 50 holder ve 130 uzman ve sertifikalı personel ile bahar mevsiminin gelmesiyle çoğalan haşere ve sivrisineklere yönelik düzenli ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda rutin olarak yapılan vektörle mücadele kapsamında rögarlar, mazgallar, bina bodrumları, gölet ve foseptik kuyularında sivrisinek larvası, karasinek, haşere ve kemirgenlere karşı ilaç uygulamasıyla temizleniyor.

Talep ve istekleri olan vatandaşlar 0342 329 00 05 numarasından ya da ALO 153 ihbar hattı ile arayabilecek.

"Şehir genelinde ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, havaların ısınmasıyla birlikte çoğalan sivrisineklere karşı Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin saha çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Şehir genelinde ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rutin olarak ilaçladığımız noktaların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız ALO 153 ihbar hattından bize ulaşabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sivrisinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Artırdı - Son Dakika

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