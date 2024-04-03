Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkarak onların tedavilerini üstleniyor, sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağlıyor.

Doğada yaşayan bütün canlıların yaşam hakkına saygılı bir çalışma yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, başta sokak hayvanları olmak üzere bütün canlıların yaşamına dokunan faaliyetleri sürdürüyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kurum olarak tüm doğanın insanların ortak yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek sokak hayvanlarının yaşamlarına saygı duyulması gerektiğini, imkanların verilmesinin gerek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut barınağın çalışmasını sürdürerek Burç Yazıbağ'da 15 bin metrekare alan üzerine, içerisinde modern ameliyathaneler, mama üretim merkezi, alttan ısıtmalı barınakların bulunduğu yeni barınak kurulduğunu aktaran Özsöyler, bu Tabiat Parkı'nda sokak hayvanları için rehabilitasyon alanı olarak 60 bin metrekareye kurulan doğal yaşam alanının sürekli çalıştığını söyledi. Burada ise kent yaşamına ayak uyduramayan ve diğer hayvanlar tarafından zarar görme ihtimali yüksek köpekler bulunuyor.

250 besleme noktasına konulan mamaları Gaizantep Büyükşehir üretiyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde farklı 250 noktada atık borulardan kurduğu besleme noktalarına konulan mamaları da kendisi üretiyor. Sıfır Atık çalışması kapsamında başlatılan projede şehir hastanesi, üniversiteler, fabrikalar ve lokantalardan gelen yemek artıklarını ayrıştırarak komposto makinalarında yüksek protein değerine sahip mamaya dönüştüren ekipler, kurutarak besleme noktalarına ve hayvanseverlere dağıtıyor. 2 yıldır devam eden çalışmada gastronomi şehrinin atıkları değerlendiriliyor.

Yılda bin 800 sokak hayvanı tedavi görüyor

Yılda bin 800 sokak hayvanının tedavisini üstlenen Büyükşehir Belediyesi, tedavi sürecinin ardından sokak hayvanlarını aldığı yerler bırakıyor. 7/24 çalışan ekipler, Gazi şehrin 9 ilçesi 780 mahallesinde hizmet vermeyi sürdürüyor. - GAZİANTEP