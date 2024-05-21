Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Bahar Konserleri İle Büyük İlgi Gördü

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan Bahar Konserleri büyük ilgi gördü.

Türk Halk Müziği'nin birçok eserinin seslendirildiği, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen konser, 7'den 70'e Gazi şehirliler tarafından beğeniyle karşılandı. Öğr. Gör. Yaşar Seçkin'in yönetiminde koro Bir Gönüle Aşk Girince, Gaş Sabah, Gurbet, Aleni Aleni başta olmak üzere birçok eseri seslendirdi. Konserde ayrıca koroda bulunan genç solistler performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren hem hüzünlendiren hem coşturan konserin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, günün anısına Şef Yaşar Seçkin'e çiçek verdi.

Konserin sonunda konuşma yapan Başkan Vekili Feray Yılmaz, seyircilere teşekkür ederek, "Bu ekibi kutluyorum çok güzel bir performanstı. Hepimiz de eşlik etti. Bütün koroyu tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP