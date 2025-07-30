Gaziantep Büyükşehir'in "Mahallemde Konser Var" etkinliği başladı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir'in "Mahallemde Konser Var" etkinliği başladı

Gaziantep Büyükşehir\'in "Mahallemde Konser Var" etkinliği başladı
30.07.2025 14:35  Güncelleme: 14:36
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz günlerinde düzenlediği açık hava "Mahallemde Konser Var" etkinliğine başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz günlerinde düzenlediği açık hava "Mahallemde Konser Var" etkinliğine başladı.

"Bu Yaz Aile ile Güzel" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde konserlere başladı. 29 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında yerel sanatçıların katılımıyla 17 konser düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda konserlerin ilki Sacır Mahallesi'nde Bülbülzade Abdullah Edip Ortaokulu'nda sanatçı Emine Yavuz tarafından verildi. Vatandaşların ilgi ile takip ettiği konser büyük bir beğeni topladı. Konser sonunda günün anısına sanatçı adına fidan bağışı yapıldı.

Şehir merkezinde konser takvimi belirlendi

Konserler 30 Temmuz'da sanatçı Mehmet Kalkan ile Beykent'te TOKİ Evliya Çelebi İlkokulu'nda, 5 Ağustos'ta sanatçı Müslüm Ateş ile Düztepe'de Zeynep Çoban İlkokulu'nda, 6 Ağustos'ta sanatçı Okan Bayburt ile Güneykent'te Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda, 7 Ağustos'ta Akademi Orkestrası ile Mavikent'te Zeliha Ziylan Kız Anadolu Lisesi'nde, 11 Ağustos'ta sanatçı Okan Bayburt ile Perilikaya'da Şehit Mehmet Bozan Ortaokulu'nda, 12 Ağustos'ta sanatçı Kral Deniz ile Kayaönü'nde Emine Mustafa Humanızlı İlkokulu'nda, 13 Ağustos'ta sanatçı Mehmet Kalkan ile 8 Şubat Mahallesi'nde 8 Şubat Anadolu Lisesi'nde, 28 Ağustos'ta sanatçı Faruk Lök ile 25 Aralık Mahallesi'nde Hacı Fehime Güleç İlkokulu'nda ve 1 Eylül'de Bertan Ayana ve Orkestrası ile Kuzeyşehir'de 23 Nisan Parkı'nda yapılacak.

Konser etkinlikleri ayrıca şehir merkezi haricinde ilçelerde de devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir'in 'Mahallemde Konser Var' etkinliği başladı - Son Dakika

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