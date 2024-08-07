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Gaziantep Büyükşehir Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'na Hüseyin Akay atandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına Basın Müdürü Hüseyin Akay atandı. Akay, 2004 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nde Basın ve Yayın Müdürü olarak görev yapıyordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde seçimlerin ardından yaşanan değişim ve kan değişikliği devam ediyor. Belediyede son olarak İletişim Daire Başkanlığına atama yapıldı. Bu göreve uzun süredir belediyede görev yapan ve halen aynı daire başkanlığına bağlı Basın Müdürlüğü görevini sürdüren Hüseyin Akay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından atandı.

20 yıldır aynı kurumda görev yapan ve çekirdekten yetişerek ciddi bir saha tecrübesi ile ön plana çıkan Hüseyin Akay, atama kararının ardından yeni görevine resmen başladı. 2 çocuk babası olan Akay, Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü mezunu. - GAZİANTEP