Gaziantep jandarması, İslahiye\'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı

Gaziantep jandarması, İslahiye'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye Yerleşkesi'ndeki 213 öğrenciye yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde KADES, sosyal medya, terör propagandası ve finansmanı gibi konular ele alınırken, öğrencilerin telefonlarına KADES uygulaması da yüklendi.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince öğrencilere KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'nde 213 öğrenciye KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konulara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.
Tanıtım etkinliği sırasında öğrencilerin cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
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