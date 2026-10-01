Gaziantep jandarması, İslahiye'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep jandarması, İslahiye'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep jandarması, İslahiye\'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye Yerleşkesi'ndeki 213 öğrenciye yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde KADES, sosyal medya, terör propagandası ve finansmanı gibi konular ele alınırken, öğrencilerin telefonlarına KADES uygulaması da yüklendi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince öğrencilere KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'nde 213 öğrenciye KADES uygulaması, sosyal medya kullanımı, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri ile terörizmin finansmanı hakkında dikkat edilecek konulara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tanıtım etkinliği sırasında öğrencilerin cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaGaziantepJandarmaGüvenlikGüncelEğitimMedyaKADESTerörYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:36:53. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep jandarması, İslahiye'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei