Muhtarlara genç başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muhtarlara genç başkan

Muhtarlara genç başkan
03.02.2026 14:00  Güncelleme: 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzeli Muhtarlar Derneği, 91 mahalle muhtarının birleşerek sorunlarını çözümlemek ve halkın sesi olmak amacıyla kuruldu. Başkan Halil Çolak, muhtarların düzenli toplantılar yaparak yerel otoritelerle iletişim kuracaklarını belirtti.

Gaziantep Oğuzeli Muhtarlar Derneği kuruldu. Başkan Halil Çolak, bölgedeki 91 mahalle muhtarının sesi olacaklarını söyledi.

2025 yılı sonunda muhtarlarla bir araya gelerek Oğuzeli Muhtarlar Derneği'ni kuran oluşumun başına Üçkubbe Köyü Muhtarı Halil çolak getirildi. Yönetim Kurulu'nda yer alan muhtarların sorunları tespit etmek amacıyla düzenli toplantılar yaptıkları gözlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Halil çolak, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Amacımız muhtar arkadaşların sorunların ve kısa sürede çözüm yollarına ulaşmaları için önder olmak. Biz 91 Mahalle muhtarı olarak Gaziantep'in merkez ilçesi Oğuzeli'nde Oğuzeli Muhtarlar Derneği'ni kurduk. Düzenli aralıklarla bir araya gelerek Belediye, Valilik, Emniyet ve Jandarma'nın yanı sıra Tarım, Meteoroloji gibi Devlet Kurumları'nda halkın sesi olan muhtarların halk adına ilettikleri sorunların çözüm noktası olacağız" dedi.

Başkan Halil Çolak, Oğuzeli'nin yanı sıra diğer ilçelerin muhtarları ile de bir araya gelerek seçilmişlerin sesi olacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halil Çolak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlara genç başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuş Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuş! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:27:14. #7.11#
SON DAKİKA: Muhtarlara genç başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.