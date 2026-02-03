Muhtarlara genç başkan

Gaziantep Oğuzeli Muhtarlar Derneği kuruldu. Başkan Halil Çolak, bölgedeki 91 mahalle muhtarının sesi olacaklarını söyledi.

2025 yılı sonunda muhtarlarla bir araya gelerek Oğuzeli Muhtarlar Derneği'ni kuran oluşumun başına Üçkubbe Köyü Muhtarı Halil çolak getirildi. Yönetim Kurulu'nda yer alan muhtarların sorunları tespit etmek amacıyla düzenli toplantılar yaptıkları gözlendi. Muhtarlar Derneği Başkanı Halil çolak, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Amacımız muhtar arkadaşların sorunların ve kısa sürede çözüm yollarına ulaşmaları için önder olmak. Biz 91 Mahalle muhtarı olarak Gaziantep'in merkez ilçesi Oğuzeli'nde Oğuzeli Muhtarlar Derneği'ni kurduk. Düzenli aralıklarla bir araya gelerek Belediye, Valilik, Emniyet ve Jandarma'nın yanı sıra Tarım, Meteoroloji gibi Devlet Kurumları'nda halkın sesi olan muhtarların halk adına ilettikleri sorunların çözüm noktası olacağız" dedi.

Başkan Halil Çolak, Oğuzeli'nin yanı sıra diğer ilçelerin muhtarları ile de bir araya gelerek seçilmişlerin sesi olacaklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP