Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 18 Mart Çanakkale Zaferi\'ni Kutladı

Yerel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi, tarih sahnesinden silinmek istenen milletimizin istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini anlatan büyük bir destandır" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Çanakkale'yi geçilmez kılan ve yedi düvele dar eden ruhun halen diri ve canlı olduğunu söyledi. Başkan Şimşek, "Atalarımız birlik ve beraberlik halinde hareket ederek, silah ve teçhizat bakımından kendisinden kat ve kat üstün olan düşmana Çanakkale'yi dar etmiştir. Millet olarak bu ruhla hareket ettikçe Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenerek ilelebet payidar kalacaktır. Bizler Gaziantepli sanayiciler olarak Çanakkale'yi geçilmez yapan o ruh ile ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Şimşek, açıklamasında, "Çanakkale Zaferi'nin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Büyük Zaferin 109. yılında başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu şanlı destanı canları ve kanları ile yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP