Gaziantep Otogarı çatı çökmesi ihtimaline karşı boşaltıldı - Son Dakika

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali çatısının üzerinde biriken yoğun kar kütlesinden dolayı çökebilme ihtimaline karşı boşaltıldı. Seferlerin düzenli olarak devam ettiğini belirten Otogar A.Ş. Başkan Yardımcısı Hakan Savcı, çatıda biriken karın ısıtılarak eritilmeye çalışılacağını söyledi.

Gaziantep'te bir haftadan beridir kar yağışı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısında yoğun miktarda karın birikmesine neden oldu. Kar kütlesinin ağırlaşmasından dolayı çatıda çökme yaşanabileceği ihtimaline karşı karar alan terminal yönetimi terminalin ön girişini kapatarak iç kısımdaki yolcuları boşalttı. Otogarın çatısında yoğun kar biriktiğini aktaran Otogar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hakan Savcı, çatıda yapılan kontrollerin ardından bu kararı aldıklarını söyledi.

Yolculara bir zarar gelmemesi için bu tedbiri almak zorunda kaldıklarını ifade eden Hakan Savcı, çatıda biriken yoğun kardan dolayı çökme yaşanabileceğini belirtti.

"Şu ana kadar bir çökme yaşanmadı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çatıda kontroller yaptığını paylaşan Savcı, "Isıtma sistemiyle karı eritmeye çalışacaklar. Tedbir olarak da terminalin iç kısmını boşalttık. Otobüs seferlerimiz düzenli olarak devam ediyor. Seferleri etkileyen bir durum yok. Yolcuları peronların olduğu kısımda dış tarafta misafir ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir çökme yaşanmadı. Bir haftadır yağan kardan dolayı bayağı bir yüklenme oldu. Yolculara bir zarar gelmemesi için bu tedbiri önceden aldık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP