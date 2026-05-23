Gaziantep Otogarında Kurban Bayramı Yoğunluğu

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk başladı. Bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu, firmalar ek seferler için harekete geçti.

Kurban Bayramı için 9 günlük tatilin başlamasıyla Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de yoğunluk oluştu. Bayram tatilinin başlamasıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluştururken firmalar da ek seferlerle talebi karşılamaya çalışıyor. Tatil süresinin uzun olması nedeniyle otogardaki yoğunluk giderek artarken bayramdan hemen önce yoğunluğun had safhaya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Seyahat için otogara gelen vatandaşlar ise uzun tatil süresinde bayramı memleketlerinde aileleri ve sevdikleriyle geçirmek istediklerini belirtti. - GAZİANTEP