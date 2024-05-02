Gaziantep Sanayi Odası\'nın eski başkanı Kamil Şerbetçi vefatının 26. yıl dönümünde anılıyor

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Gaziantep Sanayi Odası'nın 1990-1998 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış merhum Kamil Şerbetçi, vefatının 26. yıl dönümünde anılıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odası'nın İkinci Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış merhum Kamil Şerbetçi'yi saygı, rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Ünverdi yayımladığı mesajında, merhum Kamil Şerbetçi'nin kent sanayisinin bugünlere gelmesinde çok büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Şerbetçi'nin ülke ve kent sanayisine kattığı değer ve yaptıklarının unutulmayacağını kaydeden Ünverdi, "Merhum Kamil Şerbetçi, Gaziantep Sanayi Odamızın İkinci Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış, öngörüsü ve icraatlarıyla şehrimiz ve ülke sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur. Gazi şehrimiz, merhum Kamil Şerbetçi gibi cesur adımlar atan cesur yürekli insanların attığı adımları takip ederek bugün parmakla gösterilen bir üretim ve ticaret üssü olmuştur. Bu vesile ile merhum kamil Şerbetçi ile birlikte alın teri ve büyük emeklerle şehrimiz sanayisinin temellerini atan büyüklerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Bizler de büyüklerimizin bizlere bıraktığı değerler ve hedefler doğrultusunda daha çok çalışacak, şehrimizi geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Bu duygularla merhum Kamil Şerbetçi'yi vefatının 26. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP