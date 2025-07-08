Gaziantep'te 10 Bin Yeni Konut Projesi Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 Bin Yeni Konut Projesi Başladı

Gaziantep\'te 10 Bin Yeni Konut Projesi Başladı
08.07.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneyşehir'de 10 bin konut projesinin inşaat çalışmalarına başladığını ve sosyal konut projelerinin devam ettiğini duyurdu. Başkan Fatma Şahin, projelerin işçilere uygun fiyatlarla konut sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GBB Konut tarafından kentin yeni uydu kenti Güneyşehir'de yapılan çalışmaları Başkan Fatma Şahin ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak yeni konutlar için çalışmaların başladığının müjdesini verdi.

Uygun fiyata vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla çalışmalarını sürdüren GBB Konut, inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 5 bin konutun inşaatını tamamlayıp teslim eden GBB Konut'un, 10 bin konut için yürüttüğü inşaatların Güneyşehir ayağını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaları inceledi.

Proje 3 milyon metrekareye yapılacak

İncelemelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğinde sanayide çalışan işçilere yönelik yeni sosyal konut çalışmasının başladığı müjdelenirken 3 milyon metrekarelik alanda planlamanın devam ettiği ifade edildi. Projenin hayata geçmesiyle işçiler, çalışma alanlarına yakın uygun fiyata ev sahibi olabilecekler.

Güneyşehir'e millet bahçesi müjdesi

Ziyarette incelemelerde yer alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Haz, Güneyşehir'de 8 Şubat'ta temeli atılan konutların Ağustos ayında anahtar tesliminin yapılacağını aktarırken 10 bin konut için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Güneyşehir'e millet bahçesi yapılacağını aktardı.

"Gazi şehri huzur şehri, mutlu şehir yapmak için ekip olarak büyük bir gayret gösteriyoruz"

Ziyaretinde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2 yıl öncesinde Güneyşehir'in sadece bir dağdan ibaret olduğunu şu anda koca bir yaşam alanına dönüştüğünü aktararak,

"Şehrin en temel ihtiyacı sağlıklı büyümesi. Şehirler vücutlara benziyor. İnsan vücudundaki akışların, organların senkronizasyonunu güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyüttüğünüzde insan sağlıklı oluyor ve günün sonunda mutlu oluyor. Şehrin büyüme alanlarıyla ilgili temel ihtiyaç temel ihtiyaç konuttur. Hem sanayi şehri olmamızdan hem de yakın coğrafyamızda yaşanan kaoslardan dolayı göçler aldık. Bu göçü yönetebilmek için en önemli şey konut ihtiyacını gidermekti. Bu şehrin konut arz ve talebini gerçekleştirmiş, Gazi şehri huzur şehri, mutlu şehir yapmak için ekip olarak büyük bir gayret gösteriyoruz ve Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'nde konut sorununu, altyapı, üst yapı sorununu çözmüş, bu şehri eğitim, bilim, spor, kültür ve sanatta dünya ile yarışan bir dünya şehri yapma azim ve kararlılığındayız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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