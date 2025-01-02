Gaziantep'te 2025 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2025 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Şahinbey Belediyesi'nde 2025 yılının ilk meclis toplantısı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündeme alınan 20 madde arasında komisyonlara havale edilenler ve denetim komisyonu üyeliği seçimi gerçekleştirildi.

02.01.2025 19:18  Güncelleme: 19:25
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Gaziantep'te yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nde 2025 yılının ilk meclis toplantısının birinci oturumu Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 20 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 10'u Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna, 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Gündem dışı 2 madde ise oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edildi. Bir madde de ise Denetim Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Şahinbey Belediyesi'nin 2025 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Mustafa Darıcıoğlu, Müslüm Yüksel, Müslüm Erdoğan, Murat Arslan, Mahmut Öztürk Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 16.00'da yapmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 2025 Yılı İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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