Gaziantep\'te 645 Hayvan Kapasiteli Barınak Kuruldu

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Gaziantep'te yaşayan Dr. Av. Cengiz Bayram 67 dönümlük arazi üzerine 645 hayvan kapasiteli barınak kurarak Türkiye'ye örnek olabilecek projelerden birini gerçekleştirdi.

CAHİDE Vakfı Kurucusu Dr. Av. Cengiz Bayram, sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, toplamda 67 dönümlük bir arazide gerçekleştirdikleri yeni projeyle dikkatleri üzerine çeken CAHİDE Vakfı, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 21 dönümlük alana 645 hayvan kapasiteli bir barınak inşa etti. Bu barınak, sokak hayvanlarına güvenli bir yuva sağlarken, aynı zamanda onlara uygun yaşam şartları sunmayı hedefliyor. Barınakta, hayvanların rahatça dolaşabileceği geniş alanlar, hijyenik yaşam şartları ve felçli köpeklerin tedavisinde kullanılan 15 santimetrelik deniz kumu bulunuyor. Diğer yandan projede, sadece hayvanların barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurulmayarak arazinin geri kalan 46 dönümlük kısmında ise zeytin ve fıstık üretimi yapılarak vakfa ekonomik katkı sağlanıyor. Bu tarımsal faaliyetler, vakfın kendi kendine yeten bir yapıya kavuşmasına yardımcı oluyor.

"Bu ülke geneli için büyük örnek"

Yapılan barınağın Türkiye için örnek model olduğunu söyleyen ve inşa ettikleri barınak hakkında bilgi veren Dr. Av. Cengiz Bayram, "Allah insanları bu canlıları koordine etsin diye görevlendirdi ve bizde bu görevi üstlendik. Oğuzeli tarafında Organize Sanayi var oraya giderken hayvanların kaza geçirip öldüğünü görüyorduk ve biz bir barınak yapmak istedik. İlk barınağımızı Araban yolu üzerinde 7 bin 500 metrekarelik bir alanda yaptık. Orası çok küçük geldi ve 2 yıl önce burayı kurma kararı aldık. Bu bir örnek model. Alanımız toplamda 67 dönümlük araziden oluşuyor. Bulunduğumuz kapalı alan 21 bin metrekare ve diğer 46 bin metrekaresi zeytinlikten oluşuyor. Buradan elde ettiğimiz zeytin ve fıstık gelirini tekrar vakfa koyuyoruz. Diğer yandan alanımızda 15 kW'lık güneş enerjisi var ve bunu 50 kW'ya çıkaracağız. Buradaki hayvanlara bu enerjiyi kullanarak kuru mama üretiyoruz. Şuanda bu barınakta 166 tane köpek mevcut ama çok yerimiz var. Her bölüm 300 metrekareden oluşuyor ve 30 tane var. Bu alanlarda ise 15 köpek kapasitesi var" ifadelerini kullandı.

"Aç bırakılan her canlı saldırır"

Hayvanların uyutulmasına tepki gösteren ve bu olayların tamamen gündemsizlikten dolayı ortaya atıldığını söyleyen Bayram, hayvanların insanlara saldırısından önce, insanların insanlara olan saldırısını durdurmak gerektiğini ifade etti. Bayram, "İnsanoğlu Allah'ın yarattığı en önemli canlı ve bu canlıları korumak için hayvanları uyutma dahil her şeyin yapılabileceği söylendi. Bizim inandığımız Allah kendi verdiği canı sadece kendisi alır. Bugün hayvanların insanlara saldırısından önce, insanların insanlara olan saldırısına bakmak lazım. Bugün kaç tane kadın kocası tarafından öldürülüyor. Biz bunları çözmek yerine 2 tane 3 tane hayvanın insanlara saldırısını gündem ediyoruz. Bence bu tamamen gündemsizlik. Bizim çözmemiz gereken konu bu değil. Aç bırakılan her canlı saldırır. Sen o hayvanları aç bırak, besleme sonra da insana saldırdı. Böyle bir şey olmaz. Ben bu durumu duyunca gerçekten üzüntü duydum" ifadelerine yer verdi.

"Deniz kumu hayvanlara masaj gibi geliyor"

Barınak içerisine özel deniz kumu getirilerek felçli hayvanlara kolay hareket imkanı sunduklarını belirten CAHİDE Derneği Başkanı Cemal Güneş, "Biz bu barınakta felçli köpeklerimiz için yer yaptırdık ve içerisine 15 santimetrelik deniz kumu koyduk. O kum hayvanlara masaj gibi geliyor. Normal toprakta sürünen hayvanların süründükleri yerleri yara oluyor. Biz onlara bu gerçekleştirdiğimiz alanda ömrünün sonuna kadar bakacağız" şeklinde konuştu.

"Gönüllü vatandaşlarımız mümkünse gelsinler"

Gönüllü vatandaşları barınağa davet eden Emine Güneş, "Biz burada gönüllüyüz. Yemek topluyoruz, mama yapıyoruz, hayvanlarla ilgileniyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız mümkünse her gün gelsinler. Hem hayvan sevgisini öğrensinler. Hem de son yaşanan olaylardan dolayı hayvanların kendilerine bir şey yapmayacağını öğrensinler" diye konuştu. - GAZİANTEP