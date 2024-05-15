Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

15.05.2024 09:49
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Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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