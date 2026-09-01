Gaziantep\'te adli yıl törenle açıldı

Gaziantep'te 2026-2027 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Gaziantep Baro Başkanı Av. Bülent Duran, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hakan Uğurlu, hakimler, savcılar, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Çeber, "Adli yılın açılışı için bir aradayız. Başsavcımızın ve adli teşkilatın misafirleriyiz. Kendilerine güzel, başarılı, sorunsuz ve sıkıntısız bir adli yıl dilemek için geldik. Yapabileceğimiz ve destek olabileceğimiz her konuda, Bakanımızla ve diğer paydaşlarımızla beraber adli teşkilatın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gaziantep'te genel anlamda, Başsavcımızın da katılacağını ümit ederek, onun önderliğinde adli hizmetlerin vatandaşa yansıyan kalitesi anlamında sürekli yükselen bir ivme var. Yeni binalarımız, daha rahat çalışma ortamlarımız ve daha iyi şartlarımız oluşuyor. Davaların daha hızlı sonuçlanması ve vatandaşların bu hizmetlerden daha rahat yararlanabilmesine ilişkin şartlar gelişiyor. Aynı zamanda adli teşkilatımızın daha iyi çalışabileceği ortamlar da oluşuyor. Bu söylediklerim, hakim ve savcılarımız için de aslında daha rahat çalışma şartları anlamına geliyor. Üstelik Başsavcımızın gayretleriyle biz de Bakanımızla beraber destek olmaya çalıştık ve çok sayıda lojmanı adli teşkilatımıza kazandırdık. Şimdi ise öğretmenevimiz gibi çok büyük bir Adalet Eğitim Merkezimiz olacak. Bölge mahkemelerimizi de Adli Tıp binasının tamamlanmasıyla beraber daha rahat fiziki ortamlara kavuşturacağız. Başsavcımız, tabii ihtiyaçlar konusunda daha fazla bilgi verebilir. Ancak biz Gaziantep'te vatandaşlarımızın sürekli artan bir kaliteyle adli hizmetlere ulaştığını gözlemliyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda başta Başsavcımız olmak üzere tüm idarecilerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah, dediğim gibi, sorunsuz, sıkıntısız ve başarılı bir adli yıl temenni ediyoruz" dedi.

"Hepimiz için güzel bir adli yıl diliyorum"

Törende konuşan Başsavcı Karataş ise, "Öncelikle hepimiz için güzel bir adli yıl diliyorum. Güzel ve hayırlı bir yıl olsun. Yaz kararnamesiyle birlikte yeni mahkemelerimiz açıldı. Savcı sayımız ve başsavcı vekili sayımız arttı. Binalar konusunda ise Adli Tıp binamız şu anda bitmek üzere. Çok az bir kısmı kaldı. Eğitim merkezimizin de temeli atılmak üzere. Eğitim merkezimiz gerçekten Türkiye'nin en modern eğitim merkezlerinden birisi olacak. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Bunun dışında, Araban yolu üzerinde cezaevlerimiz var biliyorsunuz. Cezaevlerinin bulunduğu bölgeye yeni cezaevleri yapılacak. En kısa sürede onların da temelleri atılacak. Yeni cezaevlerinin yapımına başlandıktan sonra adliyemizin yanında bulunan cezaevlerimiz hakkında da yeni bir karar verilecek. İnşallah yeni binalar oluşturulacak. Şu anda fiziki olarak kötü durumda değiliz. Dediğim gibi, sayılarımız da arttı. Hem hakim ve savcı sayımız hem de binalarımız açısından daha iyi durumdayız. Daha rahat bir çalışma ortamındayız. İnşallah daha güzel kararlar çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ben de kıymetli Valimizi ve değerli Başsavcımızı saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz. 1 Eylül itibarıyla adli yılın açılışında bir aradayız. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti bizim için çok kıymetli. Belediye Başkanı olarak benim için en önemli konulardan biri güven ve adalettir. Kıymetli Valimiz bizi koordine ediyor, Başsavcımız da bunların hepsini organize ediyor. Ben her ikisine de bu şehrin belediye başkanı olarak saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.