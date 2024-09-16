Gaziantep'te Araban GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Araban GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi İnşaatı Başladı

Gaziantep\'te Araban GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi İnşaatı Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesine açılacak olan GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi'nin inşaatına başladı. Başkan Fatma Şahin, ilçe halkı için verdiği sözünü tutarak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

16.09.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesine açılacak olan Araban GASMEK ve Araban Kadın Tekstil Atölyesi inşaatı hızla ilerliyor.

Arabanlı vatandaşlara verdiği sözü tutan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe merkezindeki GASMEK'in temeli atılarak inşaatına başlandı. İlçe halkı ve gençliği ile kadınlara yönelik verdiği hizmetleri ile ön plana çıkan Başkan Fatma Şahin ilçe genelinde takdir topluyor. Araban ilçesinde gençler ve kadınlar GASMEK'te hizmet alacak. Arabanlı vatandaşlar, gençler ve kadınlar Fatma Şahin'i Araban'a verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini belirterek bugüne kadar ilçeye verdiği tüm hizmetleri ile GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Araban GASMEK ve Kadın Tekstil Atölyesi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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