Gaziantep\'te Araç Hırsızlıklarına Karşı Uyarı

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Gaziantep'te oto anahtarcıları, son zamanlarda artan araç hırsızlıklarına karşı vatandaşları uyardı. Anahtarcılar, araç sahiplerine özellikle anahtar kopyalama işlemlerine dikkat etmeleri ve anahtarlarını herkese vermemelerini önerdi.

Gaziantep'te 15 yıldır anahtarcılık yapan Nusret Aksoy, bilinmeyen ve güvenilir olmayan yerlerde anahtar kopyalatmanın risklerine dikkat çekerek, vatandaşların yetkili ve güvenilir olmayan kişilere anahtarlarını teslim etmemesi konusunda uyardı. Anahtarcılar, artan hırsızlık vakalarına karşı araç sahiplerinin yedek anahtarlarını güvenli bir şekilde saklamaları ve kaybolan anahtarları hemen değiştirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, modern araç anahtarlarının güvenlik sistemlerinin kopyalanmaya karşı daha hassas olduğu ve bu nedenle yetkisiz kişilere anahtar bilgilerini vermemenin önemli olduğu ifade edildi.

"Eğer sizin bilginiz dışında kayıtlı anahtarlar varsa, bunları aracın beyin sisteminden sildirmelisiniz"

Araç anahtar güvenliği ile ilgili bilgi veren anahtar ustası Nusret Aksoy, "23 yıldır anahtarcılık mesleğinin içindeyim. Bu meslek bana çocukluktan, babamdan miras kaldı. Son zamanlarda araç hırsızlıklarında ciddi bir artış yaşandığını hepimiz görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri, araçların beyinlerinde kayıtlı olan ek anahtarların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilmesidir. Yeni bir araç satın aldığınızda size genellikle tek bir anahtar verilir. Ancak aracın beyin sisteminde, üretim aşamasında tanımlanmış farklı anahtarlar olabilir. Eğer bu kayıtlı anahtarlar silinmezse, kötü niyetli kişiler özel cihazlar kullanarak bu anahtarlar aracılığıyla aracınızı çalabilirler. Bu tür bir hırsızlık riskini ortadan kaldırmak için, yeni bir araç aldığınızda mutlaka bir anahtarcıya giderek aracınızın beyninde kayıtlı olan tüm anahtarları kontrol ettirmelisiniz. Eğer sizin bilginiz dışında kayıtlı anahtarlar varsa, bunları aracın beyin sisteminden sildirmelisiniz. Böylece sadece sizin sahip olduğunuz anahtar ile aracınızı açabilir, kapatabilir ve çalıştırabilirsiniz" dedi.

"Aracınızı bir yere bıraktığınızda, anahtarınızı teslim etmemeye özen göstermelisiniz"

Araba anahtarının hiç kimseye teslim edilmemesi gerektiğini söyleyen anahtar ustası Aksoy, "İmobilizer, aracın anahtarı tanımasını sağlayan bir güvenlik sistemidir. Eğer immobilizer devre dışı bırakılırsa ya da araç, sistemde kayıtlı olmayan bir anahtarla çalıştırılmaya çalışılırsa motor çalışmaz. Bu sistem, hırsızlığa karşı önemli bir güvenlik katmanı oluşturur. Ne yazık ki, piyasada sahte cihazlar kullanılarak anahtar kopyalama işlemleri yapılabiliyor. Özellikle aracınızı bir yere park ettiğinizde ya da oto yıkama, vale hizmeti gibi yerlerde anahtarınızı teslim ettiğinizde, kötü niyetli kişiler kısa sürede anahtarınızı kopyalayabilir. Bu yüzden aracınızı bir yere bıraktığınızda, anahtarınızı teslim etmemeye özen göstermelisiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP