Gaziantep\'te Bayram Denetimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bayram yoğunluğu yaşanan otoyolda denetim yapıldı. Denetimlerde çerçevesinde vatandaşlar ve sürücülere emniyet kemerinin öneminden bahsedildi, vatandaşların bayramları kutlandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, sorumluluk alanından bulunan otoyollarda bayram denetimi yaptı. Bayram tatilinin başlamasıyla yapılan denetimler kapsamında araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Denetim sırasında yolculara ve şoförlere, emniyet kemerinin muhtemel kazalarda hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Ekipler, denetim sırasından vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı. - GAZİANTEP