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Gaziantep'te çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 185 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde düzenlenen törenle kentte bağcılıkla uğraşan, özellikle pekmez ve şıra yapan üreticilerin daha hijyenik şartlarda ürün elde etmelerini sağlamak için çiftçilere üzüm sıkma makinesi ve tarım aletleri desteği verildi.

185 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtımının yapıldığı törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'in sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu söyledi. Her zaman çiftçilerin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Vali Çeber, "Gaziantep'te sanayi son yılarda biraz öne çıktı. Gaziantep bir sanayi kenti olarak algılanıyor. Fakat Gaziantep'i iyi bilenler, sizler ve bizler biliyoruz ki Gaziantep çok önemli bir tarım merkezidir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da, "Kurum olarak, çiftçimize hizmet götürmek, kırsalda refah düzeyini artırmak, kadınlarımızın ve gençlerimizin tarımsal üretimdeki payını artırarak, kentten köye tersine göçü sağlamak için Bakanlığımızca desteklenen projelerin yanı sıra dış kaynaklı projeler de üretme çabasındayız. Bizim en büyük şansımız, en iyi yanımız söz konusu Gaziantep olunca kenetlenmemizdir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, İl Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 2 adet projemiz ile ilimiz çiftçilerine 13 adet 1'er dekarlık sera ve 185 üzüm üreticimize de üzüm sıkma makinesi, motorlu sırt pülverizatörü ve budama makasından oluşan set temin ediyoruz. Projelerimizin toplam bütçesi yaklaşık 16,4 milyon tutarında olup, yüzde 25 çiftçi katkı payı ile üreticilerimiz projelerden faydalanmaktadır. İlk projemiz Gaziantep İlinde Küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla Yavuzeli İlçesinde örtü altı tarımını yaygınlaştırılmasını amaçlayan 'GAP Bölgesinde Üretim ve İstihdam İçin Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi'dir. Bu proje kapsamında Yavuzeli ilçemizdeki 13 üreticimize 1 dekarlık sera temini yapılacaktır. Proje bütçesi yaklaşık 9,4 milyon tutarındadır. İkinci projemiz ise Gaziantep ilinde bağcılıkla uğraşan, özellikle pekmez ve şıra yapan üreticilerimizin daha hijyenik şartlarda ürün elde etmelerini amaçlayan 'GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi'dir. Bu proje kapsamında 185 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtımı yapılacaktır. Proje bütçesi yaklaşık 7 milyon tutarındadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere makineleri dağıtıldı.