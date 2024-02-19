Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir çocuk, ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not bıraktı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Boyno Mahallesi'nde ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not yazan ve siparişten geldikten sonra iş yeri kapısını açtıktan sonra notu gören firma sahibi Ahmet Erdoğan, sosyal medyadan paylaşım yaparak öğrencilerin bulunmasını istedi. Çocukların örnek davranışından etkilenen çiçekçi, çocukların davranışını yazmış oldukları not ile sosyal medyada paylaşarak kutladı. Çiçek firması sahibi Ahmet Erdoğan, öğrencilerinin davranışının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.
"2 papatya aldık 2 tane de mor tekli çiçek aldık, hakkını helal et abi"
Çiçekçide ilgilenen kimseyi bulamayan çocuklar, kağıda yazdıkları "Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tane de mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi" notunu yazarak bıraktılar.
"Böyle duyarlı çocuk ve gençleri rabbim başımızdan eksik etmesin"
Siparişe giden işletme sahibi işyerine döndükten sonra işyeri kapısını altında bir nota rastladığını söyleyen işyeri sahibi Ahmet Erdoğan, "Gaziantep'te bir çiçekçi esnafı olarak, çiçek siparişine gidip geldikten sonra kapının altında böyle bir nota rastladım. Herhalde bunu yazan öğrenci kardeşimizdir. 'Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tanede mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi' diye not yazan kardeşlerimize helal hoş olsun. Böyle duyarlı çocuk ve gençleri rabbim başımızdan eksik etmesin. Helal hoş olsun. Eğer beni görür ya da duyarsanız gelin sizlere birer buket hediyem olacaktır" diyen Erdoğan, çocukların davranışının örnek alınması gerektiğini ifade etti. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Gaziantep'te çocuk, papatya almak için çiçekçiye not bıraktı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?