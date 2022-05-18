Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü - Son Dakika
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Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü

18.05.2022 22:13

Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.

Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü

GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te yüzlerce vatandaş ve kent protokolünün katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Gaziantep Lisesi önünden başlayan yürüyüş dev Türk Bayrağı ile Atatürk posteri ve müzikler eşliğinde Festival parka kadar devam etti. yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda Türk Bayraklarıyla destek verdi. Festival parkta İstiklal Marşının okunmasıyla yürüyüş sona ererken program konserlerle devam etti.

Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü
Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü
Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü
Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü - Son Dakika


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