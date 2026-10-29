Gaziantep’te Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep’te Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı

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Gaziantep’te Cumhuriyet’in 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te Cumhuriyetin 103’üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'te Cumhuriyetin 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programında şiirler okunarak geçit töreni yapıldı.

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı olumsuz hava şartları nedeniyle Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'ndan düzenlendi. Protokol selamlamaları ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Mesajın okunmasından sonra ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber Cumhuriyet'in 103'üncü yılına dair konuşma yaptı.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun"

Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere tüm aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadelenin kadın ve erkek tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi daim, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlü kılsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

Şiirler okundu, halk oyunları gösterileri düzenlendi ve geçit töreni yapıldı

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri düzenlendi ve geçit töreni ile program sona erdi. Programa, Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ile diğer kent protokolü, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA
GaziantepYerelSon Dakika

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