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Gaziantep'te direksiyon sınavını geçen kadın, eşi tarafından davul zurna ile karşılandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını 3'üncü denemesinde başarıyla geçmesinin ardından bir sürpriz hazırladı. Eşinin bu başarısını kutlamak isteyen Kılınç, davul zurna ekibiyle onu karşılayarak unutulmaz bir anı yaşattı. Direksiyon sınavını kazanan kadın, sınavdan çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde karşılanmasını şaşkınlıkla izledi. Kılınç, eşinin bu başarıyı elde etmek için çok çabaladığını ve onun azmini takdir ettiğini belirtti.

"Trafik polislerinin eşimi durdurup 'ehliyetin var mı' diye soracaklarını düşünmüyorum"

Eşinin direksiyon sınavını tek seferde geçse de davul zurna çaldıracağını söyleyen Kılıç, "Benim amacım eşimi mutlu etmekti. Videonun bu kadar izleneceğini düşünmedim. Eşime ehliyeti alırsan seni davul zurna ile karşılayacağım demiştim. Tek seferde almış olsaydı da bu kutlamayı yapacaktım. 3'üncü girişinde direksiyon sınavını kazandı. Eşime sürpriz yapmak istedim. Çünkü eşim her şeye değer. Trafik polislerinin eşimi durdurup 'ehliyetin var mı' diye soracaklarını düşünmüyorum. Çünkü tüm Türkiye eşimi tanıdı. Eşim davul zurnayı görünce çok şaşırdı. Eşim sürprizi çok beğendi" dedi.

"Bir sonra ki sürprizim ona araba almak"

Bir sonraki sürprizini anlatan Kılıç, "Eşim onu davul zurna ile karşılayacağıma inanmamıştı. Direksiyon hocasına da söyledim. Hocam kazanınca bana bilgi verin sizi karşılayacağım dedim. Burada davul zurnayı görünce çok şaşırdı herkes. Davul zurna çalınca geçen sürücüler bile durup bizi izledi. Eşim sınavdan önce araç kullanıyordu. Benim yanımda gayet güzel kullanıyordu. Parkurlara gidip onu bekledim. Parkurları başarıyla geçti. Tahmin ettim kazandığını. Davul zurna ekibini eşim arabayı sürerek gelirse davulu çalmaya başlayın demiştim. O şekilde kazandığını anladım. Bir sonraki sürprizim ona araba olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP