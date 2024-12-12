Gaziantep\'te Diş Sağlığında Yeni Dönem: Modern Diş Hastanesi Açıldı

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Diş sağlığında yeni dönem başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ne bağlı diş polikliniği, 24 Ekim 2024'te modern bir diş hastanesine dönüştürülerek "Diş Hekimi Aylin Dilbaz Çetin Diş Hastanesi" adıyla hizmet vermeye başladı.

2020 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başlayan merkez, pandemi döneminde bölgedeki diğer diş hastanelerinin kapalı olması nedeniyle hasta yoğunluğuyla karşılaştı. Artan talep yeni diş hekimlerinin atanmasıyla karşılanırken, verilen hizmetlerin kapsamı da genişletildi. 2024 yılı itibariyle bu yapı, bir diş hastanesine dönüştürüldü.

Merkeze, depremde hayatını kaybeden diş hekiminin adı verildi

İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin karşısında bulunan diş hastanesine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Aylin Dilbaz Çetin'in adı verilip, mesaisinde kullandığı hasta koltuğu diğer adıyla fotöy ise hastane girişine konularak vefa örneği sergilendi. Hastanede diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, porselen kaplama gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuluyor. Günlük ortalama 300 hastaya tedavi hizmeti veren hastane, Gaziantep'in sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerine destek sağlıyor.

"Hastanede günlük ortalama 300 hastaya bakılıyor"

Bu kapsamda Diş Hekimi Aylin Dilbaz Çetin Diş Hastanesi Başhekim Yardımcısı Taner Özcan, yaklaşık 3 ay önce yeni merkezlerinde hasta kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Hastanede 6 hekimimiz bulunuyor. Gün içerisinde yaklaşık 300 hastaya bakıyoruz. Burada diş çekimi, diş taşı temizliği, porselen kaplama ve protez işlemleri gibi tedavi hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Hastanemizde randevu sistemi yok. Hastalarımız gün içerisinde kayıtlarını yaptırarak tedaviden faydalanma imkanına sahip. Bu durum acil müdahale gerektiren durumlarda ya da gün içinde vakit bulma sıkıntısı yaşayan hastalarımız için bir avantajdır" diye konuştu.