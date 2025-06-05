Gaziantep\'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek üniversiteler iş birliğiyle verilen rehabilitasyon hizmetlerinin bilim kurulu tarafından sistematik şekilde değerlendirilmesine başlıyor.

Farklı tedavi yöntemleri ve tecrübeli kadrosuyla hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla hibrit formatta bir toplantı düzenlendi. Toplantı sayesinde, özel ihtiyaçlı bireylerin tedavi protokolleri yeniden ele alınarak, beden ve ruh sağlığı gelişimi ilk kez bilimsel bir kurulun değerlendirmesine sunulmuş oldu.

Bu toplantıyla birlikte, rehabilitasyon hizmetleri bilimsel bir zeminde sistematik biçimde değerlendirilmeye başlanacak. Amaç; özel ihtiyaçlı bireylerin günlük ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilerek, onları üretken bireyler haline getirmek. Bilim kurulunun faaliyete geçmesiyle, merkezde eğitim alan öğrencilerin gelişim süreçleri daha yakından ve bilim temelli olarak takip edilecek.

Akademisyenlerin katkısıyla her öğrenci için bireysel destek planları hazırlanacak

Toplantıda, akademisyenlerin katkılarıyla özel ihtiyaçlı bireylerin tedavi protokollerinin yeniden yapılandırılmasının ve bu sürecin bilim kurulu denetiminde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı. Çalışmaların multidisipliner, interdisipliner ve intradisipliner yaklaşımlarla yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, öğrencilerin gelişimlerinin bilimsel temellere dayalı olarak izlenmesinin önemi belirtildi. Sürece doğrudan katkı sunacak akademisyenler sayesinde, her bireyin ihtiyaçlarına göre özel destek planları oluşturulacak.

"Merkez bilimle yönetilecek bir merkez"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Engelsiz Yaşam Merkezinin bir öğrencisiyim. 3 yıldır eğitim almaktayım. Burada olan imkanları tüm herkese ulaştırmak istiyoruz. Merkezde şu an bin kişi hizmet alıyor. Bazen çok mutlu oluyoruz, bazen üzülüyoruz. Merkez bilimle yönetilecek bir merkez. Efektif çalışan kişilerin azlığını görüyoruz. Bu yüzden akademik dünyaya ulaşmak ve onları buraya çekmek istiyoruz. Bilim Kurulu ile köylerde, uzak mahallelerde bulunan insanlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü sizler alanınızda uzman kişilersiniz. Biz istiyoruz ki bizi teftiş eden bir bilim kurulu olsun" dedi.

"Veriyle takip edilen sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz"

Engelsiz Yaşam Merkezi Şube Müdürü Yılmaz Kayalı ise, "Bilim Kurulu sayesinde rehabilitasyon süreci artık veriyle takip edilecek. Her öğrencinin gelişimine özel çözümler üreteceğiz. Kurul, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemi beraberinde getirecek" diye konuştu. - GAZİANTEP