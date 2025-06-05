Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor

Gaziantep\'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor
05.06.2025 13:35  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, üniversiteler iş birliğiyle rehabilitasyon hizmetlerini değerlendiren bir bilim kurulu kurarak özel ihtiyaçlı bireylerin tedavi süreçlerini sistematik bir şekilde takip etmeye başlıyor. Merkez, akademisyenlerin katkılarıyla her birey için özel destek planları oluşturacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek üniversiteler iş birliğiyle verilen rehabilitasyon hizmetlerinin bilim kurulu tarafından sistematik şekilde değerlendirilmesine başlıyor.

Farklı tedavi yöntemleri ve tecrübeli kadrosuyla hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla hibrit formatta bir toplantı düzenlendi. Toplantı sayesinde, özel ihtiyaçlı bireylerin tedavi protokolleri yeniden ele alınarak, beden ve ruh sağlığı gelişimi ilk kez bilimsel bir kurulun değerlendirmesine sunulmuş oldu.

Bu toplantıyla birlikte, rehabilitasyon hizmetleri bilimsel bir zeminde sistematik biçimde değerlendirilmeye başlanacak. Amaç; özel ihtiyaçlı bireylerin günlük ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilerek, onları üretken bireyler haline getirmek. Bilim kurulunun faaliyete geçmesiyle, merkezde eğitim alan öğrencilerin gelişim süreçleri daha yakından ve bilim temelli olarak takip edilecek.

Akademisyenlerin katkısıyla her öğrenci için bireysel destek planları hazırlanacak

Toplantıda, akademisyenlerin katkılarıyla özel ihtiyaçlı bireylerin tedavi protokollerinin yeniden yapılandırılmasının ve bu sürecin bilim kurulu denetiminde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı. Çalışmaların multidisipliner, interdisipliner ve intradisipliner yaklaşımlarla yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, öğrencilerin gelişimlerinin bilimsel temellere dayalı olarak izlenmesinin önemi belirtildi. Sürece doğrudan katkı sunacak akademisyenler sayesinde, her bireyin ihtiyaçlarına göre özel destek planları oluşturulacak.

"Merkez bilimle yönetilecek bir merkez"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Engelsiz Yaşam Merkezinin bir öğrencisiyim. 3 yıldır eğitim almaktayım. Burada olan imkanları tüm herkese ulaştırmak istiyoruz. Merkezde şu an bin kişi hizmet alıyor. Bazen çok mutlu oluyoruz, bazen üzülüyoruz. Merkez bilimle yönetilecek bir merkez. Efektif çalışan kişilerin azlığını görüyoruz. Bu yüzden akademik dünyaya ulaşmak ve onları buraya çekmek istiyoruz. Bilim Kurulu ile köylerde, uzak mahallelerde bulunan insanlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü sizler alanınızda uzman kişilersiniz. Biz istiyoruz ki bizi teftiş eden bir bilim kurulu olsun" dedi.

"Veriyle takip edilen sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz"

Engelsiz Yaşam Merkezi Şube Müdürü Yılmaz Kayalı ise, "Bilim Kurulu sayesinde rehabilitasyon süreci artık veriyle takip edilecek. Her öğrencinin gelişimine özel çözümler üreteceğiz. Kurul, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemi beraberinde getirecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bilim Kurulu, gaziantep, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:48:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, Rehabilitasyon Hizmetlerini Bilim Kurulu ile Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.