Gaziantep'te Geleneksel Türk Şerbetleri Satılıyor

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Gaziantep'te yaşayan 14 yıldır geleneksel Türk şerbetleri satan 38 yaşındaki Hülya Aydınlık, gölgesinde serinlediği dut ağacının altında, dut suyu, Osmanlı şerbeti ve meyan şerbeti satarak geçimini sağlıyor.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda, dut suyu, Osmanlı şerbeti ve meyan şerbeti satan Hülya Aydınlık, havaların ısınmasıyla birlikte geleneksel içeceklere yoğun talep olduğunu söyledi. Aydınlık, dut suyunun birçok hastalığa iyi gelmesinden dolayı yaz ve kış aylarında talebin hemen hemen aynı olduğunu da ifade etti. Şerbetleri hiçbir katkı madde olmadan hazırladığını belirten Aydınlık, "Ben çocuklarıma sadece doğal olan Meyan şerbeti, Osmanlı şerbeti ve dut suyunu içiriyorum. Tadının güzel olması ve bir bardağının 15 TL olması vatandaşın çok ilgisini çekiyor" dedi.

Dut suyunun birçok faydası var

Dut suyunun faydalarını anlatan Aydınlık, "Dut suyunun içinde sadece dut ve su var. Makinada devir daim yapılıyor. Sulandırılıp kendiliğinden damla damla akıtılıyor. Daha sonra siparişle satılıyor. Burada Meyan şerbeti, Osmanlı şerbeti ve dut suyu satıyoruz. Dut suyunun birçok faydası var. Ağız yarasına, öksürüğe ve bademciğe çok iyi gelir. Sıcak havalarda içine buz koyarak satıyoruz ve çok talep görüyor" ifadelerini kullandı.

"Dut suyuna çok talep var"

Dut suyuna talebin çok olduğunu söyleyen Aydınlık, "Dut suyuna çok talep var. Özellikle yazın talep daha da fazla oluyor. Kargoyla sipariş gönderdiğimizde oluyor. Çok faydalı ve çok lezzetli olduğu için sipariş veren çok müşteri oluyor. Kışında satışlarımız devam ediyor. Hastalıklara iyi geldiği için ilgi odağı çok oluyor. Vatandaşlar ne içtiğini biliyor. Ben çocuklarıma sadece doğal olan Meyan şerbeti, Osmanlı şerbeti ve dut suyunu içiriyorum. Tadının güzel olması ve bir bardağının 15 TL olması vatandaşın çok ilgisini çekiyor" şeklinde konuştu.

"Böyle sıcak havalarda ise soğuk içecek içmek baya iyi geldi"

Dut suyunu çok beğendiğini söyleyen vatandaş Muammer Bekdemir, "Dut suyu çok güzel. Ben her zaman şifa niyetine karadut pekmezini yerim. Böyle sıcak havalarda ise soğuk içecek içmek baya iyi geldi" diye konuştu. - GAZİANTEP