Gaziantep'te Görme Engellilere Kulaklık İkramı - Son Dakika
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Gaziantep'te Görme Engellilere Kulaklık İkramı

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Beyaz Baston Haftası'nda 85 öğrenciye kulaklık hediye edildi, farkındalık etkinliği yapıldı.

14.01.2025 12:21
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Gaziantep'te görme engelli öğrencilere kulaklık jesti

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde 85 görme engelli öğrencilere kulaklık hediye edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde görme engelli 85 öğrenci ve 15 öğretmene kulaklık hediye edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesine GAP Görme Engelliler Ortaokulu'nda özel bir farkındalık programı düzenlendi. Program çerçevesinde görme engelli 85 öğrenci ve 15 öğretmene kulaklık hediye edildi.

Programda konuşan Vakıflar Gaziantep Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "Bugün burada görme engelli kardeşlerimizin hayatta fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini göstermek için bir farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Organizasyon kapsamında 85 öğrencimize ve 15 öğretmenimize kulaklık hediye edeceğiz. Ayrıca vakıf kültürünü gençlere anlatarak onların bu konuda bilinçlenmesini sağlamayı hedefledik" dedi.

"Asıl engel kalptedir"

Gaziantep Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Çağlayan Erdal ise etkinlikte yaptığı konuşmada gençlerin taleplerini geri çevirmediklerini belirterek, "Asıl engel kalpte başlar. Kalpleri kapattığımız zaman herkes birer engelli durumuna düşebilir. Bir toplu iğne bile insanı engelli yapabilir. Hepimiz birer engelli adayıyız. Buradaki öğrencilerin mutluluğu bizim için çok önemli. Görme engelli bireylerin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir organizasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

Gaziantep\'te Görme Engellilere Kulaklık İkramı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Görme Engellilere Kulaklık İkramı - Son Dakika

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