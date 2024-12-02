Gaziantep'te Güneyşehir Buluşması: İhtiyaçlar Dinleniyor ve Projeler Geliştiriliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Güneyşehir Buluşması: İhtiyaçlar Dinleniyor ve Projeler Geliştiriliyor

Gaziantep\'te Güneyşehir Buluşması: İhtiyaçlar Dinleniyor ve Projeler Geliştiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir sakinleriyle bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda, yeni konut projeleri, sosyal hizmetler ve kamu yatırımları hakkında bilgi verildi.

02.12.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, teknik ekibiyle birlikte Güneyşehir sakinleriyle buluşarak istek ve taleplerini dinledi. Şahin, görüşmenin ardından ekibine, vatandaşların ihtiyaçlarının hızla karşılanması için talimat verdi.

Toplantıya, teknik ekibin yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Gaziantep'te hizmet veren kurumların yetkilileri de katıldı. Başkan Fatma Şahin, GASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerle ilgili taleplerin yerine getirileceğini belirtti. Ayrıca, Güneyşehir'e Haydi Büfe, Haydi Tarladan Sofraya ve Haydi Sofraya Lokantaları gibi projelerin kazandırılacağını ifade etti. Şahin, toplu taşıma hizmetlerini iyileştirmek amacıyla otobüs seferlerinin artırılacağını ve yıl boyunca düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışmaları yapılacağını da ekledi.

Güneyşehir'e 3 bin yeni konut

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut tarafından Güneyşehir'de 3000 konutluk bir proje başlatıldı. Konutların bir yıl içinde tamamlanarak, uygun ödeme şartlarıyla vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

"İki yılda olağanüstü bir iş başardık"

Başkan Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, deprem sonrası bölgede yürütülen çalışmalara değinerek, "İnsanların bir an önce sağlıklı bir şekilde evlerinde yaşaması gerekiyor. Burası iki yıl önce kurdun kuşun gezdiği bir dağdı. Bugün ise yaşam alanına dönüşmeye çalışıyor. İki yıl içinde olağanüstü bir iş başardık. Normal şartlarda bir ev yapılırken, mağazasından tutun yeşil alanına kadar bir aileye lazım olan her şeyin sağlanması gerekir. O kadar zor bir dönemde iki yılda 200 bin konuttan bahsediyoruz. Burada neler yapılabileceğini yakından takip ettik. Ancak hızlı bir şekilde ilerlerken bazı temel ihtiyaçlarda eksiklikler oluştu. Bunun farkındayız. Bu yüzden sizi dinlemek, eksiklikleri görmek ve gidermek için buradayız. Siz bize emanetsiniz. İhtiyaçlarınızı hızlıca tamamlayacak ve dualarınızı çoğaltacağız" dedi.

"Gaziantep'te 25 bin konut teslim edilecek"

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin projelere verdiği desteği vurguladı. Sezik, "Bugün Gaziantep'in 796 mahallesinin tamamında inşaat çalışmaları devam ediyor. Böylesine büyük bir organizasyonu yürütmek oldukça zordu. Ancak alnımızın akıyla süreci ilerletiyoruz. 6 Şubat'tan sonra ilk olarak vatandaşlarımızı çadırlara yerleştirdik, ardından konteyner kentlere geçiş yaptık. Şimdi ise kalıcı konutlara geçiş için yoğun bir çaba harcıyoruz. Gaziantep genelinde devam eden 25 bin konutun tamamını en kısa sürede hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güneyşehir'e yeni kurumlar kazandırılıyor"

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Güneyşehir'de yürütülen kamu yatırımları hakkında bilgi vererek, "Buranın güvenliğini sağlamak için geçici bir asayiş noktası oluşturduk. Fatma Şahin'in desteğiyle kalıcı bir ilçe jandarma karakolu inşa edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir ilkokul ve ortaokul devralındı ve şu anda hizmet veriyor. Ayrıca, bir ay içinde üç yeni anaokulu, ilkokul ve ortaokul daha kazandırılacak. Müftülük olarak camilerin yapımı da tamamlanmak üzere" şeklinde konuştu.

Şahin'den okul ve konut ziyareti

Başkan Fatma Şahin, toplantının ardından Güneyşehir İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okulun ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Ayrıca, Güneyşehir'de yapılan konutları gezerek ev sahiplerinin istek ve önerilerini aldı. Evleri yerinde inceleyen Şahin, vatandaşlarla birebir görüşerek destek olmayı sürdürdü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Güneyşehir Buluşması: İhtiyaçlar Dinleniyor ve Projeler Geliştiriliyor - Son Dakika

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