Gaziantep\'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), havaların ısınmasıyla kent genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarda haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 165 bin odak noktasında 155 personel ve 63 ekipman ile ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda saha kontrollerini düzenli olarak sürdüren GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Öz, 7/24 sahada ekiplerin çalıştığını belirterek, bu çalışmanın yanında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Öz, "İlaçlamaların tam anlamıyla kent içinde karşılık bulması için vatandaşların çöplerini çöp kovalarına ağzı kapalı bir şekilde atmaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, kova ve bidon içinde bulunan durgun suların ağzını kapalı tutmaları gerekiyor" dedi.

Öz, Gaziantep'in her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olma özelliği taşımasından dolayı ilaçlamadaki çalışmalarda da ekipman ve personel sayısı olarak da büyümenin gerektiğini belirtti.

"Sahada 7/24 nöbetçi ekip mevcut"

Vatandaşların talep ve şikayetlerine de hızlıca karşılık verdiklerini aktaran Öz, Gaziantep'te ilaçlama ile ilgili destek almak için vatandaşlar, 'Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi'nin (GİKOM)', 'ALO 153', ile '0 342 321 00 09' iletişim numarasından bizlere ulaşabilirler. 24 saat sahada nöbetçi ekiplerimiz bulunuyor. Aynı zamanda saha kontrolünü sağlayan personellerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı.

"Belirlenen odak noktalar yılda 1 milyonu aşkın kez ilaçlanıyor"

Toplamda 165 bin odak noktasında ilaçlama çalışmalarının belirli aralıklarla yapıldığını anlatan Öz, "Belirlediğimiz bu noktaları en az 6 kez olmak şartıyla ilaçlıyoruz. Bu noktalarda yıl içerisinde yapmış olduğumuz ilaçlama sayısı da 1 milyonu geçiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP