Gaziantep'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı

Gaziantep\'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kent genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarda haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırdı. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 165 bin odak noktasında ilaçlama yapıyor.

30.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), havaların ısınmasıyla kent genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarda haşerelere ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 165 bin odak noktasında 155 personel ve 63 ekipman ile ilaçlama yapıyor.

Bu kapsamda saha kontrollerini düzenli olarak sürdüren GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Öz, 7/24 sahada ekiplerin çalıştığını belirterek, bu çalışmanın yanında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Murat Öz, "İlaçlamaların tam anlamıyla kent içinde karşılık bulması için vatandaşların çöplerini çöp kovalarına ağzı kapalı bir şekilde atmaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, kova ve bidon içinde bulunan durgun suların ağzını kapalı tutmaları gerekiyor" dedi.

Öz, Gaziantep'in her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olma özelliği taşımasından dolayı ilaçlamadaki çalışmalarda da ekipman ve personel sayısı olarak da büyümenin gerektiğini belirtti.

"Sahada 7/24 nöbetçi ekip mevcut"

Vatandaşların talep ve şikayetlerine de hızlıca karşılık verdiklerini aktaran Öz, Gaziantep'te ilaçlama ile ilgili destek almak için vatandaşlar, 'Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi'nin (GİKOM)', 'ALO 153', ile '0 342 321 00 09' iletişim numarasından bizlere ulaşabilirler. 24 saat sahada nöbetçi ekiplerimiz bulunuyor. Aynı zamanda saha kontrolünü sağlayan personellerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı.

"Belirlenen odak noktalar yılda 1 milyonu aşkın kez ilaçlanıyor"

Toplamda 165 bin odak noktasında ilaçlama çalışmalarının belirli aralıklarla yapıldığını anlatan Öz, "Belirlediğimiz bu noktaları en az 6 kez olmak şartıyla ilaçlıyoruz. Bu noktalarda yıl içerisinde yapmış olduğumuz ilaçlama sayısı da 1 milyonu geçiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Mehmet Şimşek“ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Haşere ve Kemirgen İlaçlama Çalışmaları Hız Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement