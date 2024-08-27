Gaziantep\'te Hemzemin Geçitlerde Trafik Denetimi ve Eğitim

Gaziantep'te jandarma ekiplerince hemzemin geçitlerde trafik denetimi faaliyeti icra edildi. Faaliyetin ardından trafik kazalarının önlenmesine yönelik 450 vatandaşa uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Nizip ve Şehitkamil ilçelerindeki hemzemin geçitlerde trafik denetimi faaliyeti icra etti. Denetimin ardında hemzemin geçitlerde meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik 450 vatandaşa uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Kentte, denetim ve eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP
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