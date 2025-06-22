Gaziantep\'te İkindi Sazı Geleneği Yeniden Hayat Buldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İkindi Sazı geleneğini yeniden canlandırarak kente ait müzik mirasını günümüzle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu tarafından düzenlenen "İkindi Sazı Nihavend Faslı ve Solistler Geçidi" programında, Gaziantep'e özgü çok sayıda türkü seslendirildi. Etkinlikte vatandaşlar, programa ücretsiz olarak katıldı. Konser boyunca klasik Türk musikisi eserleriyle birlikte Gaziantep yöresine ait türküler de seslendirildi.

İkindi Sazı, Gaziantep'te 1925 ile 1970 yılları arasında devam eden bir gelenek olarak öne çıkıyor. Bu etkinlikler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında klasik Türk müziğinin tanıtılması ve kentteki müzik kültürünün yaygınlaşması amacıyla düzenlendi. Etkinliklerin ikindi namazının ardından başlaması, gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi ve kadın-erkek birlikte katılım sağlanabilmesi bu geleneği benzerlerinden ayıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık organize edilen İkindi Sazı etkinliklerinin, yıl boyunca farklı temalarla sürdürülmesi planlanıyor. Etkinliklerin temel amacı, Gaziantep'in müzik kültürünü yaşatmak ve kentte kültürel sürekliliği sağlamak olarak belirleniyor.

Program kapsamında sahne alan Türk Musikisi Korosu, farklı dönemlere ait eserleri icra etti. Bu çalışmalar, kent hafızasında yer etmiş müzik formlarının korunmasına katkı sunmayı hedefliyor. Etkinliğin düzenli aralıklarla tekrar edilmesi ve farklı içeriklerle zenginleştirilmesi öngörülüyor. - GAZİANTEP